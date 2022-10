Taremi é o Melhor Jogador da Liga Bwin de setembro, à frente de Enzo e Fran Navarro

Avançado do FC Porto recebeu 21,43% dos votos dos treinadores da I Liga e é o Jogador do Mês.

Mehdi Taremi é o Melhor Jogador da Liga Bwin do mês de setembro, eleito com 21,43% dos votos dos treinadores da primeira divisão do futebol português. O avançado do FC Porto ficou à frente de Enzo Fernández, médio do Benfica, com 11,9%, e de Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, com 7,14%.

O internacional iraniano foi também considerado o Avançado do Mês de setembro, período em que marcou três golos e fez duas assistências: vitórias contra o Gil Vicente (2-0), Chaves (3-0) e empate frente ao Estoril (1-1).