Ainda no rescaldo da conquista do campeonato nacional, Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, recorreu esta terça-feira às redes sociais para destacar o trabalho do capitão Pepe, com boa disposição à mistura.

"Como se diz campeões em português? Talvez "Pepe"", escreveu na legenda de várias fotografias com o experiente central português.

