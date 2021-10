Mehi Taremi, avançado do FC Porto, fez o 1-0 para o Irão na partida em casa dos Emirados Árabes Unidos, jogo da zona asiática de apuramento para o Mundial, fixando o resultado final. A seleção iraniana somo por triunfos os três jogos realizados no Grupo A, com mais dois pontos do que a Coreia do Sul, de Paulo Bento.. Veja o lance no tweet abaixo.