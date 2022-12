Taremi apontado ao lugar de Gabriel Jesus

Ingleses ressuscitam alegado interesse do Arsenal no iraniano, à boleia da lesão grave do brasileiro



Os bons desempenhos de Taremi no Campeonato do Mundo fizeram dele notícia em Inglaterra e, desta vez, não foi por ter bisado contra a seleção dos "Três Leões".

O Arsenal viu Gabriel Jesus lesionar-se no joelho direito durante a prova organizada pelo Catar e, segundo o portal "HITC", esta perda reacendeu o desejo dos "gunners" no atacante do FC Porto. A mesma fonte garante que os ingleses até já terão manifestado esse interesse junto de quem gere a carreira do iraniano, mas a verdade é que a vontade dos dragões em abdicar do jogador nesta fase da época é nula.

O objetivo, como O JOGO já noticiou, passa por estender-lhe o contrato. Só se isso for impossível avaliarão outras opções.