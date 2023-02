"Suecada" de Sérgio Conceição para descontrair e aproveitar bom tempo

Quando tem as tarde livres, não é raro ver o treinador do FC Porto a jogar à sueca na zona do Castelo do Queijo.

Sérgio Conceição tem por hábito jogar às cartas com alguns reformados na zona do Castelo do Queijo, no Porto. Estes momentos de descontração são frequentes por parte do treinador do FC Porto que também usa a marginal do rio Douro para as suas corridas diárias.

Depois do treino e dos deveres profissionais do dia, Conceição junta-se amiúde a um parceiro para umas partidas de sueca, aproveitando o sol e o bom tempo da Invicta. A fotografia que publicamos é da semana passada, mas até podia ser de hoje. Quem tem ganho é que não se sabe...