Stephen Eustáquio no melhor onze da qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022

Médio do FC Porto ao lado de craques como Pulisic e Herrera.

Stephen Eustáquio, internacional canadiano do FC Porto, figura no melhor onze da qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022, a realizar-se este ano no Catar.

Ao fim de 14 jogos, o médio foi colecionando presenças nas equipas da jornada e aparece agora na melhor da fase final da qualificação, ao lado do antigo capitão portista, Héctor Herrera.

De recordar que o Canadá carimbou a presença no Mundial'2022 quando ainda faltava uma jornada para o final da qualificação, com uma goleada por 4-0 sobre a Jamaica.

Melhor onze da fase final da qualificação da CONCACAF: Keylor Navas (Costa Rica); Zimmerman (Estados Unidos), Francisco Calvo (Costa Rica) e César Montes (México); Héctor Herrera (México), Stephen Eustáquio (Canadá), Edson Álvarez (México) e Pulisic (Estados Unidos); Jonathan David (Canadá), Cyle Larin (Canadá) e Joel Campbell (Costa Rica).

