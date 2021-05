Só um "milagre" permitirá a Corona voltar a jogar esta época

Mexicano tem uma rotura muscular na perna esquerda e o regresso à competição esta época perspetiva-se muito difícil.

O jogo com o Famalicão pode ter sido o último de Corona pelo FC Porto... esta época.

O internacional mexicano disponibilizou-se para ajudar a equipa num desafio importante, na véspera de um clássico, com o Benfica - que pode ser importante para as contas do apuramento direto para a Liga dos Campeões - mas sofreu uma rotura muscular na perna esquerda e agora corre o risco de não jogar mais em 2020/21. A lesão, ao que O JOGO apurou, é de gravidade elevada, mas o nosso jornal sabe que extremo já iniciou um tratamento, com base na medicina tradicional chinesa, no sentido de tentar um "milagre". Restam-lhe 17 dias até ao último embate dos dragões esta época, com o Belenenses, no Dragão, para a Liga NOS.

Tecatito já iniciou um tratamento com base na medicina tradicional chinesa, mas a lesão é de gravidade elevada. Além do clássico com o Benfica, pode falhar jogos com Rio Ave, Farense e Belenenses

A lesão de Corona surge num momento decisivo para o FC Porto e na ressaca de uma série de jogos em que o mexicano já ia dando alguns sinais de desconforto. Aliás, Tecatito foi mesmo substituído na deslocação a Moreira de Cónegos, no começo da semana, e nos dias que se seguiram nem sequer subiu aos relvados do Olival para treinar. O extremo passou o tempo entregue aos cuidados dos elementos do departamento médico, pelo que a titularidade contra o Famalicão acabou por ser inesperada. O risco que assumiu, contudo, revelou-se fatal, uma vez que o músculo só aguentou 18 minutos, forçando a substituição e a perda do encontro com o Benfica.

Imprescindível para Sérgio Conceição, ao ponto de ser o jogador do plantel com mais jogos (48) e minutos (3661'), Tecatito deixa o FC Porto órfão de um "fabricante" de golos. O 17 azul e branco, que se prepara para entrar no último ano de ligação ao clube, já havia feito 11 assistências, partilhando com Otávio o primeiro lugar deste ranking. Tudo o que poderá fazer agora, porém, é esperar que o milagre da recuperação aconteça.