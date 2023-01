Serif Nhaga ruma ao PSG e despede-se do FC Porto: "Foi o cumprir de um sonho"

Defesa de 17 anos jogou nos juniores e nos juvenis, na passada temporada. Confirmou saída com uma publicação nas redes sociais

Serif Nhaga, defesa de 17 anos, despediu-se do FC Porto, esta quinta-feira, depois de quatro anos ligado ao clube azul e branco.

Desde 2019 no Olival, o jovem fez partidas em vários escalões de formação, chegando mesmo a realizar cinco jogos com os sub-19, em 2021/2022.

Agora, Nhaga muda-se para o Paris Saint-Germain, assinando até junho de 2025, depois de ter recusado sucessivas propostas para renovar contrato com os azuis e brancos.

Nas redes sociais, agradeceu ao clube e confirmou o adeus.

"Foi em 2019 que vesti pela primeira vez de azul e branco. Jamais esquecerei esse momento. Foi o cumprir de um sonho. O Futebol Clube do Porto sempre foi mais do que um clube para mim. Foi casa e família. Uma escola onde não basta ser bom, é preciso trabalhar para querer ser ainda melhor. Serei sempre grato pelo que me proporcionou, pela honra e oportunidade de lutar por vitórias e conquistas, neste que é um clube com uma história sem igual. No futebol e na vida, temos de estar preparados para abraçar novos desafios. Esse momento chegou. É um adeus com esperança de um dia poder voltar. Obrigado Futebol Clube Porto!", escreveu, na sua conta de Instagram.

