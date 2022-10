"Sérgio Conceição tem a raça do FC Porto, é a cara do clube"

Declarações de Mariano González, antigo jogador dos "dragões", em entrevista a O JOGO.

A diferença de idades não é muita, mas mesmo assim não se cruzaram no Dragão nem foram adversários em Itália. Precisamente na época em que Mariano González assinou pelo Palermo, Sérgio Conceição regressou ao FC Porto. Ainda assim, o argentino conhece bem o português e, sem rodeios, não esconde que gosta "muito" da personalidade de Sérgio Conceição, que considera o treinador certo para o FC Porto.

"Nunca são fáceis as mudanças de época, porque perdem-se sempre algumas figuras. Quando uma época corre bem, as outras equipas querem levar os jogadores todos do FC Porto. É difícil voltar a recuperar uma equipa, manter o seu caráter e jogar bem e isso tem acontecido. O Sérgio Conceição já leva muito tempo nesta casa e a equipa foi sempre competitiva, basta ver os resultados e os títulos conquistados. Tem a mística e os valores do clube. Além da parte tática, já que prepara sempre bem a equipa para cada jogo. O Sérgio tem a raça do FC Porto, é a cara do clube", aponta.