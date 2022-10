Sérgio Conceição suspenso por um jogo após expulsão no clássico

João Pinheiro mostra o vermelho a Sérgio Conceição no final do clássico

Treinador do FC Porto paga ainda uma multa de 4.080 euros. Chamou benfiquista a João Pinheiro, refere o relatório do árbitro

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após a expulsão no final do clássico contra o Benfica da última sexta-feira.

O técnico portista terá ainda de pagar uma multa de 4.080 euros. O vermelho, recorde-se, teve lugar já após o apito final, no centro do relvado, por protestos perante o árbitro João Pinheiro.

"Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, tendo na altura se dirigido à equipa de arbitragem dizendo: Isto foi uma vergonha, e és benfiquista", refere o relatório.

Desta forma, Sérgio Conceição não estará no banco na próxima jornada da Liga Bwin, contra o Santa Clara (11.ª jornada), nos Açores.