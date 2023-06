Sérgio Conceição: "Salvar a época? Podemos acabar a época com três dos quatro títulos"

Sérgio Conceição esteve na sala de imprensa do Jamor para lançar o Braga-FC Porto, final da Taça de Portugal que se joga este domingo a partir das 17h15

Braga quarto grande e o FC Porto tem mais responsabilidade: "Cada jogo tem a sua história, este é uma final, tem de ficar decidido amanhã e os jogos são todos diferentes. Em relação à responsabilidade... Estive a ver e ouvir a conferência do meu colega [Artur Jorge] e não me pareceu que estivesse mais diminuído ou com menos responsabilidade. É 50-50. A distância entre os clubles é muito menor do que há anos. O Braga bateu todos os recordes, estamos a falar do treinador mais pontuado da Liga para alguns meios de comunicação. Fez um excelente campeonato, nós fizemos um muito bom. Excelente seria se tivéssemos ganho."

Taça pode salvar a época? "Isso não existe. Podemos acabar a época com três dos quatro títulos nacionais e isso é que importa. Olhar para o jogo, depois de uma boa semana de trabalha, sempre dentro da mesma forma, não com brilho ou vontade a mais, isso esteve sempre presente ao longo da época. Desde o jogo com o Anadia até amanhã a nossa forma de estar foi sempre a mesma. Esta semana foi exatamente o mesmo para amanhã estarmos preparados para ganhar."

