Conceição recorda fotografia de 2004 com Francisco ao colo: "Estou a ficar velho..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi questionado sobre a fotografia com Francisco ao colo, em 2004, e a diferença para a conquista de 2022, na qual foi o agora jogador da equipa principal do emblema azul e branco a levar o filho mais novo, José, para a festa.

"Estou a ficar velho", começou por brincar o treinador em declarações no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

"Mas o mais importante é ganhar. Quando deixar de ter o gosto da vitória, de diariamente me levantar para conquistar algo, acaba. Mas é fantástico", concluiu Sérgio.