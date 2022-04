Sérgio Conceição puxa equipa à terra e coloca travão na euforia

Recorde de invencibilidade na Liga, partilhado com John Mortimore (Benfica), visto apenas como uma etapa na caminhada para o título. Sucessos no D. Afonso Henriques escondem dificuldades sentidas.

Por mais entusiasmo que possa existir entre os adeptos pela liderança no campeonato e a série de 56 jogos consecutivos do FC Porto sem perder na competição, Sérgio Conceição quer ver toda a gente abstraída do ambiente que rodeia o plantel.

Ao que O JOGO apurou, a mensagem do treinador na ressaca da vitória (3-0) obtida frente ao Santa Clara, que lhe permitiu estabelecer um novo recorde de invencibilidade do clube e atingir o melhor registo absoluto na prova, partilhado com John Mortimore (Benfica), foi no sentido de colocar um travão na euforia que daí pudesse resultar.