Sérgio Conceição: "Clássico? Gostei de algumas coisas, de outras nem tanto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão do jogo com o Club Brugge, para a 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões

Tempo de recuperação após o clássico: "Obviamente que queremos ter as tais semanas limpas. Se tivermos sempre seis ou sete dias para preparar um jogo é melhor, mas estamos habituados a este calendário recheado de jogos importantes e decisivos, e não vai ser por aí, não vai ser desculpa ter mais ou menos desgaste, não só físico como mental. Quem está nesta prova, a melhor de clube do mundo, esse possível cansaço passa para segundo plano, até porque nos preparamos bem. Temos departamentos extremamente profissionais na recuperação dos atletas para estarem ao mais alto nível."

Que resposta espera que a equipa dê depois do clássico com o Benfica, num jogo em que o Sérgio gostou do que viu, apesar de o resultado não ter sido bom? Gostei de algumas coisas, outras nem tanto, daquilo que vi. Gostei dos meus jogadores, como abordaram o jogo, como estivemos em dificuldade e conseguiram-se superar em todos os momentos, enfim, houve muita coisa boa e, obviamente, coisas menos boas também. Amanhã é uma história completamente diferente. Os jogos são todos importantes e decisivos nesta casa. É verdade que não temos um plantel com muita experiência. Ainda há pouco estava a dar o exemplo que, se o Pepe pudesse jogar, faria o seu jogo 113 na Liga dos Campeões, o Fábio Cardoso tem três, e o David Carmo tem quatro. Mas isso também não é desculpa. Não têm tanta experiência mas têm a capacidade de perceber que representam um clube histórico, com peso. Têm qualidade e, dentro daquilo que é a equipa, se ela estiver bem, não tenho dúvidas que vamos conseguir fazer um resultado que nos permita encarar o último jogo e podermos apurar-nos, esse resultado é ganhar ou ganhar."