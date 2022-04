Sérgio Conceição levou Uribe para o estágio do FC Porto, mas esperança é pouca

Colombiano já fez treino condicionado ontem, mas o próprio treinador admitiu que será difícil...

Sérgio Conceição levou todos os jogadores do plantel, com exceção de Manafá - a recuperar de uma intervenção cirúrgica - para o estágio que antecede o clássico desta noite (20h15). Uribe que até ontem era uma carta fora do baralho, foi chamado à condição porque evoluiu para treino condicionado, depois da rotura muscular que sofreu na partida com o Santa Clara.

Contudo, apesar da melhoria da sua condição, será quase impossível que esteja em condições para defrontar o Sporting. devendo estar operacional para Braga. "A esperança é pouca pelo Uribe. O João [Mário] está melhor do que antes do último jogo, mas o Matheus e o Bruno [Costa] vai ser difícil poder contar com eles. Ainda temos algum tempo até à hora do jogo, mas vai ser difícil, por aquilo de que me apercebi durante o treino", admitiu Conceição na antevisão do encontro. Dos três que o treinador referiu, só mesmo João Mário deve reentrar no onze.

Como o jogo desta noite é da Taça de Portugal, só poderão ir para o banco sete jogadores, o que significa que vários dos convocados terão de ir para a bancada. Por essa razão, também, desta vez não foram chamados elementos da equipa B.