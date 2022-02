Sérgio Conceição iguala recorde de Villas-Boas no FC Porto

São 16 os triunfos consecutivos para o campeonato.

O FC Porto prossegue uma marcha notável no campeonato e igualou um recorde que remonta a 2010/11, quando a equipa foi orientada por André Villas-Boas: aí vão 16 vitórias consecutivas na Liga Bwin.

Por outro lado, os dragões subiram para 49 o número de partidas consecutivas sem perder na principal competição, num trajeto que Sérgio Conceição iniciou em novembro de 2020. Já se contabilizarmos todas as provas, o FC Porto vai em 11 triunfos seguidos e, no domingo, não sofreu golos pela primeira vez ao fim de seis partidas, curiosamente no regresso de Pepe à equipa.

Golos de Vitinha e Mbemba deram o triunfo aos dragões por 2-0 em Arouca, na ronda 21 do campeonato.