Sérgio Conceição fala de Felipe Anderson: "É de ser tão boa pessoa..."

Jogador brasileiro não rendeu no FC Porto, mas volta a dar cartas na Lázio.

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com a Lázio, da primeira mão do play-off da Liga Europa, e falou de Felipe Anderson. O jogador brasileiro esteve no Dragão na última época, cedido pelo West Ham, e regressou ao clube italiano, onde se tem evidenciado.

"Não teve a oportunidade de jogar muito. O Felipe tem uma qualidade incrível, tanto a nível físico como técnico. É muito evoluído tecnicamente, tem uma capacidade física incrível. O grande problema dele é no plano emocional. Tive várias conversas com ele e falta-lhe alguma consistência nas suas épocas. Pode fazer um jogo e depois passar alguns momentos em que falta alguma confiança. É de ser tão boa pessoa, sinceramente, de absorver muito o que anda à volta dele, de opiniões, críticas e assim fica mais difícil... Tenho alguma dificuldade em falar do Felipe, porque gosto muito da pessoa que é. É como o Evanilson estar aqui a transpirar. São meninos que precisam de uma vivência à volta deles que seja num meio ideal, para que, em campo, possam exprimir a qualidade que têm."

Felipe Anderson leva quatro golos em 33 jogos pela Lázio na atual temporada.