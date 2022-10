Sérgio Conceição: "Cabe-nos fazer um jogo diferente, olhando mais para a frente podemos tropeçar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão do jogo com o Club Brugge, para a 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões

O que mudou na análise aos belgas após quatro jogos? "Não, não mudou. Veio comprovar o que eu disse na antevisão do jogo no Dragão, que estávamos perante equipa com mentalidade ganhadora, está habituado a ganhar. Ganhou três dos últimos quatro campeonatos, entra semanalmente para ganhar. É importante, associado à qualidade da mesma. Surpreendeu-me naquilo que analisámos, com bola e sem bola é muito interessante, agressiva, que procura condicionar a dinâmica, tem noção do espaço, gosta de ter bola, tem mobilidade que é uma mais-valia para a equipa do Brugge. Gostei muito, e a prova disso é que é consistente, não tem golos sofridos e está apurada. Cabe-nos fazer um jogo diferente do que fizemos no Dragão. Não foi só mérito do adversário, foi também demérito nosso. Estamos avisados sobre esta que é uma equipa muito interessante."

Influência do outro jogo do grupo: "Não tem, nenhum desses pensamentos esteve na nossa cabeça na preparação. Focamo-nos no que somos nós como equipa. Que os jogadores estejam conscientes de que só sendo fieis ao que nós somos é que podemos competir ao mais alto nível. Olhando para o adversário, jogar para ganhar. Não vejo outro pensamento. Olhar mais para a frente esquecemo-nos onde estamos a meter os pés e podemos tropeçar."