Sérgio Conceição, a frase da esposa de Pedroto e os títulos no FC Porto: "Com ou sem recursos"

Treinador do FC Porto comentou publicação na qual Cecília Pedroto elogia o trabalho do treinador.

Através das redes sociais, Sérgio Conceição fez, esta terça-feira, um curto comentário sobre os nove títulos conquistados como treinador do FC Porto, a propósito de uma publicação de Cecília Pedroto (esposa de José Maria Pedroto), elogiosa para com o trabalho do homem do leme azul e branco.

"Conquistados com o apoio de verdadeiros Portistas, com ou sem recursos", escreveu Conceição na sua conta do Instagram.

Na publicação que efetuou, Cecília Pedroto apelou ao "apoio incondicional" a Sérgio. "A história está feita: ninguém ganhou tantos títulos como Sérgio Conceição no FC Porto. O campeonato ainda não terminou e há algo mais para ganhar. Seguimos juntos e devemos apoiar incondicionalmente o nosso treinador", escreveu.

Recorde-se que desde que assumiu o comando técnico portista, em 2017, Conceição conquistou três campeonatos, três Supertaças, duas Taças de Portugal e uma taça da Liga.