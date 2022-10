Sérgio Conceição e o jogo com o Portimonense: "Não causa desconforto nenhum"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 18h00, em Portimão), a contar para a nona jornada da Liga Bwin.

O FC Porto precisa de ser inteligente para derrotar o Portimonense, que atravessa o melhor arranque em 20 participações na I Liga de futebol, no sábado, em jogo da nona ronda, frisou hoje o treinador Sérgio Conceição.

"Vejo uma equipa competente, forte nos duelos e interessante nas bolas paradas. Se não formos inteligentes nem tivermos as nossas características base presentes, podemos ter dificuldades. De resto, teremos as dificuldades típicas de um jogo contra uma equipa que está a fazer um excelente início de época", notou o técnico, em conferência de imprensa.

Os "dragões" nunca perderam nas 18 partidas anteriores disputadas frente aos algarvios para o escalão principal e seguem numa sequência de 14 triunfos consecutivos, fazendo remontar a última das quatro vitórias de sempre dos alvinegros a março de 1987 (1-0).

"Não ligo a estatísticas ou históricos, pois os jogos são diferentes e as equipas vivem de diferentes momentos e jogadores. O que se passou, passou. Importa é o jogo de amanhã [sábado], num sempre campo difícil, perante uma equipa que está a fazer o seu melhor arranque de sempre no campeonato. Temos de olhar para o coletivo e para os jogadores com qualidade individual que fazem deste Portimonense uma equipa difícil. Cabe-nos ir à procura da fórmula para conseguir três pontos importantes na nossa caminhada", vincou.

Descartando encontrar estrategicamente um adversário com linhas recuadas em campo, Sérgio Conceição garantiu que o vice-líder da prova "está preparado" para o embate com o sexto colocado, detentor de cinco triunfos - três consecutivas em casa - e três derrotas.

"Dos encontros que vi, o Portimonense tentou sempre ir buscar o adversário o mais alto possível, mesmo em Alvalade [derrota por 0-4, na sexta jornada]. Vejo um Portimonense muito positivo, bastante agressivo e com várias referências individuais, algo que pode dificultar se não tivermos inteligência para desmontar a sua forma de defender", alertou.

O FC Porto encarou a paragem para os compromissos das seleções nacionais com três derrotas e um empate em seis encontros, mas voltou à competição com êxitos caseiros recentes sobre Sporting de Braga (4-1), na oitava ronda, e Bayer Leverkusen (2-0), que reencontrará em solo alemão já na quarta-feira, para o Grupo B da Liga dos Campeões.

"Não cria desconforto nenhum [encarar agora um adversário do nível do Portimonense]. Trabalhamos em cima desses diferentes momentos da equipa e dos jogos para corrigir e para que não nos volte a acontecer aquilo que já aconteceu no campeonato, como jogos menos conseguidos em que perdemos pontos importantes no nosso trajeto", terminou.

Sérgio Conceição está privado "neste e nos próximos jogos" do capitão Pepe, que, de acordo com a derradeira atualização do boletim clínico dos "azuis e brancos", contraiu na quinta-feira uma "entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno".

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, vai medir forças com o Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18h00, em partida da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.