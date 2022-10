"Sérgio Conceição é indiscutivelmente o melhor treinador português"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Argel, em entrevista concedida a O JOGO, explica porque razão é um admirador do treinador do FC Porto e aborda os problemas que teve com Pinto da Costa, quando deixou o emblema azul e branco.

Apesar de ter saído do FC Porto, em 1999, em conflito com Pinto da Costa, Argel diz que não guarda mágoa do líder portista.

É sabido que teve problemas com Pinto da Costa quando abandonou o FC Porto. Se o visse na rua cumprimentava-o?