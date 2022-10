Sérgio Conceição associou João Pinheiro ao Benfica

Treinador do FC Porto foi expulso após o apito final do FC Porto-Benfica, que terminou com o triunfo das "águias", por 1-0.

O último apito de João Pinheiro já havia soado no Estádio do Dragão, alguns adeptos do FC Porto até haviam deixado as bancadas, mas o árbitro da AF Braga não abandonou o relvado sem puxar do cartão vermelho pela segunda vez, dessa feita para o exibir a Sérgio Conceição.

O treinador dos azuis e brancos foi expulso por palavras dirigidas a João Pinheiro, ainda que, segundo informações recolhidas por O JOGO, não terão incluído insultos. Entre outras considerações, Conceição ter-se-á referido ao que facto de, alegadamente, o juiz de 34 anos ter os encarnados como preferência clubística, motivando aquele desfecho.

Por isso, os azuis e brancos aguardam com expectativa para perceber o que consta do relatório do árbitro, sendo certo que o treinador não poderá orientar a equipa a partir do banco no fim de semana, na deslocação aos Açores, para defrontar o Santa Clara.