"Sérgio Conceição ajudou-me a abrir os olhos no futebol", elogia Pepê

ENTREVISTA, PARTE II - Brasileiro afiança que o treinador recordista de títulos do FC Porto é, "sem dúvida", o melhor que já teve e está grato pela ajuda que tem recebido. Extremo realça a exigência de um técnico que "sabe o que cada um pode oferecer à equipa" e explica que o facto de agora ser capaz de desempenhar várias posições lhe permite ver o jogo de outra forma.

Exigência pessoal e a vontade de desafiar os limites levam a que Pepê tenha concluído o clássico com o Sporting convicto de que podia ter feito mais. Isto, quando até desenhou a jogada do 1-0 e assistiu para o 2-0.

Com que sensações saiu, do ponto de vista pessoal, da final da Taça da Liga?

-Sabia que podia dar um pouco mais, mas tinha a noção que ia ser um jogo difícil, fechado. Seja como for, fiquei feliz pelo resultado, porque foi uma vitória importante para todos.