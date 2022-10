Sérgio Conceição aborda situação clínica de Pepe

Treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Anadia, agendado para as 20h45 de domingo e a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, foi questionado sobre a situação do capitão portista.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Anadia, agendado para as 20h45 de domingo e a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, abordou a situação clínica de Pepe, ausente das opções do treinador desde o jogo da semana passada, em Portimão, devido a uma lesão no joelho esquerdo.

"Infelizmente, vi escrito na comunicação social que estava a pensar nisto ou naquilo... O Pepe vai estar mais umas semanas fora", garantiu o técnico portista.