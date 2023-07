Se Varela falhar, o FC Porto já tem alternativa, garantem no Brasil

Dragões podem avançar para Bitello, médio do Grémio de Porto Alegre

A demora para finalizar a transferência de Alan Varela, do Boca Juniors para o FC Porto, pode levar os dragões a pescar uma alternativa no Brasil.

Segundo a Rádio Guaíba, de Porto Alegre, o FC Porto tem monitorizado o médio Bitello (João Paulo de Souza Mares), de 23 anos. Se a contratação de Varela cair, a Rádio Guaíba garante que os dragões vão atacar o jogador do Grémio, podendo apresentar ao clube brasileiro uma proposta de 10 milhões de euros.

Em 2023, Bitello leva 36 jogos efetuados, nos quais marcou oito golos e fez quatro assistências.

Recorde-se que a negociação entre o FC Porto e o Boca Juniors por Varela está pendente de acerto no prazo dos pagamentos. Segundo a informação da Rádio Guaíba, o FC Porto vai esperar mais uma semana por Varela.