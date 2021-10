Salgueiros ajudou o FC Porto a preparar a Taça e Evanilson mostrou serviço

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Triunfo por 1-0 dos dragões no teste realizado esta sexta-feira com o clube do Campeonato de Portugal.

O FC Porto realizou esta sexta-feira um treino em conjunto com o Salgueiros, equipa do Campeonato de Portugal. Os dragões venceram por um golo sem resposta, autoria do avançado brasileiro Evanilson.

Sérgio Conceição prepara o encontro com o Sintrense (próxima sexta-feira, às 18h45), para a Taça de Portugal, ainda com uma lista alargada de ausências devido aos compromissos das seleções: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Marko Grujic (Sérvia), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão).



No que toca a Otávio, ainda a recuperar de um problema físico, fez tratamento e ginásio esta sexta-feira.