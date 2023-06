SAD do FC Porto obtém 55 milhões de euros com empréstimo obrigacionista

Adeptos do FC Porto

Resultados foram apresentados esta segunda-feira na Euronext, no Porto. No total, 3758 investidores realizaram ofertas de subscrição e troca.

A SAD do FC Porto obteve 55 milhões de euros através do empréstimo obrigacionista, cujos resultados foram apresentados esta segunda-feira na Euronext, no Porto.

Foram subscritas obrigações FC Porto SAD 2023-2026 no valor de 37.093.230 milhões de euros, aos quais se juntam 17.916.770 milhões de euros que foram objeto de troca de obrigações FC Porto SAD 2021-2023.

O reembolso desta operação está apontado a 7 de dezembro de 2026. Em novembro deste ano, o FC Porto terá de reembolsar 21.9 milhões de euros, remanescentes do empréstimo obrigacionista 2021-2023.

Recorde-se que a SAD do FC Porto comunicou a meio da passada semana o aumento do montante global do Empréstimo Obrigacionista (EO) que estava a decorrer, passando de 40 milhões de euros para 55 milhões.