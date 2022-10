"Sabemos que no Bayer há motivação extra, querem dar uma resposta diferente"

Declarações de Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, antes do confronto contra o Bayer Leverkusen, na 4.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões

Antevisão: "Jogo muito importante para nós amanhã, mas estamos preparados. Sabemos que há motivação extra com mudança de treinador e querem dar uma resposta diferente que no Dragão. Mas nós estamos cá para defender as nossas cores e tentar ganhar amanhã."

Bayer de ataque: "Sim, espero um Bayer mais ofensivo, que vai à procura do resultado. Jogando em casa têm uma segurança diferente. No Dragão criaram dificuldades. Fisicamente fortes, rápidos, com muita experiência na Champions. Será um jogo mais difícil. Estamos preparados, viemos para ganhar e queremos os três pontos."

Mais próximo da área, ganhou dimensão: "Sim, é verdade, no Paços atuava em posição mais recuada, mas pisava em momentos terrenos mais avançados. Agora é mais contínuo, quando vim limitava-me ao meu espaço. Estou a tornar-me num jogador mais à vontade em zonas mais adiantadas do terreno. Tudo o que faço é para ajudar o FC Porto."

Percurso sem formação em grandes: "Sinto que não participando na formação de um grande, também me deu outras coisas. Passei dois anos a jogar em relva e estádios como o do Anadia, tudo o que faço é para crescer e não dou nada por garantido. Já lá estive, não quero estar mais, quero continuar a crescer. Graças a Deus vem o Mundial, consegui alcançar tudo com trabalho."

