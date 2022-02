Rúben Semedo espreita contrato com o FC Porto até 2026: perceba o que está em causa

Se o FC Porto acionar a opção de compra no final da temporada, Rúben Semedo ficará automaticamente "amarrado" aos dragões até 2026.

Como se previa, o último dia da janela de mercado de inverno foi de agitação no FC Porto e terminou com a confirmação de dois reforços. Rúben Semedo, há muito desejado para apetrechar o centro da defesa, chegou ao Dragão por empréstimo do Olympiacos, com cláusula de compra não obrigatória, enquanto Wenderson Galeno regressou a título definitivo, após dois anos e meio no Braga, para colmatar a saída de Luis Díaz, com os dragões a pagarem nove milhões de euros (M€) pela totalidade dos direitos económicos do atacante, blindando-o, em simultâneo, com uma cláusula de rescisão de 50 M€.

O internacional português aterrou na Invicta ao meio-dia em ponto, como O JOGO deu conta na sua edição online, saiu pela zona VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e passou as horas que se seguiram em exames médicos, que antecederam a assinatura de contrato. A oficialização por parte do FC Porto surgiu ao final da noite, já depois de o ter inscrito na Liga, confirmando-se os dados avançados pelo nosso jornal: empréstimo válido até ao final da época, pelo qual os dragões pagam 350 mil euros, que, posteriormente, serão descontados dos 5,5 M€ se os dragões acionarem a opção de compra selada com o Olympiacos. A ação ativará automaticamente, sabe O JOGO, uma cláusula no contrato com o internacional português, estendendo-o, ao que apurámos, por quatro temporadas (2026).