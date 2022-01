Rúben Semedo chega ao FC Porto sem cláusula de compra obrigatória

Central prepara-se para reforçar o FC Porto. Dragões pagam 350 mil euros pelo empréstimo.

A dois dias do fecho do mercado de inverno, o FC Porto tem assegurada a contratação do reforço que Sérgio Conceição pretendia para apetrechar o centro da defesa. Rúben Semedo, como O JOGO já tinha escrito, vai juntar-se ao clube azul e branco por empréstimo, com opção de compra e, nesta altura, a transferência carece apenas de oficialização por parte dos dragões e do Olympiacos, emblema detentor do passe.

Os valores envolvidos na operação estão definidos: o FC Porto paga 350 mil euros pela cedência do internacional português, que serão descontados dos 5,5 milhões de euros que a SAD terá que desembolsar caso opte por exercer a cláusula de compra não obrigatória.

O desejo do central, recorde-se, passa exclusivamente por representar o FC Porto, tendo recusado, inclusive, a abordagem do Bordéus (França), que, entretanto, terá virado baterias para o inglês Phil Jones, do Manchester United. A vontade de Semedo será, por isso, concretizada, com o defesa a regressar a Portugal, onde, como sénior, já representou Sporting, V. Setúbal e Rio Ave.