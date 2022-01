FC Porto: Afonso Sousa pode ajudar a desbloquear negócio de Rúben Semedo

Defesa do Olympiacos mantém-se nas prioridades do FC Porto, mas o tempo começa a apertar. Interesse da equipa de Pedro Martins em Afonso Sousa, do Belenenses, poderá ser uma ajuda de última hora para os dragões desbloquearem o empréstimo com opção de compra

Rúben Semedo continua a ser uma prioridade para o FC Porto neste mercado de inverno, mas o tempo começa a apertar. Falta menos de uma semana para o fecho das inscrições e o impasse entre os dragões e o Olympiacos começa a deixar o defesa central impaciente.

O internacional português quer muito vestir de azul e branco, ao ponto de ter feito cair a transferência para o Bordéus, que tinha chegado a acordo com o emblema grego. A reforçar essa sensação está o facto de Semedo ter sido muito pouco utilizado esta temporada: fez quatro jogos na qualificação para a Liga dos Campeões, em agosto, e outro para a Taça da Grécia, em dezembro.