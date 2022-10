Rúben Neves: "Regressar ao FC Porto é algo que quero muito que aconteça"

Rúben Neves pretende regressar no futuro à casa onde se fez jogador, embora não saiba quando.

Rúben Neves transferiu-se do FC Porto para o Wolverhampton em 2017/18 e pensa, no futuro, voltar a vestir a camisola dos dragões. O médio internacional português falou sobre esse desejo e deixou elogios a Sérgio Conceição em entrevista ao Canal 11.

"Regressar ao FC Porto é algo que quero muito que aconteça, mas é impossível dizer quando. Espero estar nas melhores condições e que ainda me queiram. Quero voltar com a sensação de ajudar e não para acabar a carreira. Quero voltar ao FC Porto sabendo que posso ajudar e ganhar títulos. A idade? Não sei como vou estar daqui a uns anos, mas o meu objetivo não é ir para o FC Porto para acabar a carreira, mas sim para ganhar títulos. Estive lá três anos e não ganhei", afirmou.

O atual treinador do campeão nacional é alvo de grandes elogios. "Sem dúvidas que é o treinador ideal. Trabalho feito é um trabalho incrível. Chegou numa fase complicada do clube. É alguém com conhecimento do clube e exigência", vincou o jogador de 25 anos.