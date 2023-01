Rio Ferdinand sugere contratação de Taremi ao Manchester United

Antigo central considera que o iraniano seria melhor opção do que Wout Weghorst.

O Manchester United está no mercado à procura de reforços para o ataque e Rio Ferdinand é da opinião que a melhor opção mora no Dragão. O antigo central dos diabos vermelhos é um adepto assumido de Taremi e não teve problemas em recomendá-lo em detrimento do holandês Wout Weghorst, que se encontra emprestado pelo Burnley ao Besiktas.

"Eu teria ido buscar Taremi ao FC Porto", disse, no programa do YouTube "Vibes with Five", no qual é o principal protagonista.

Taremi sempre teve o sonho de jogar em Inglaterra, mas a mudança nesta fase da temporada é praticamente impossível. O FC Porto não admite vendê-lo por outro valor que não seja o da cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros, e tem como objetivo renovar-lhe o contrato em breve.