Na 29.ª jornada da Liga Bwin, o FC Porto desloca-se ao reduto do V. Guimarães (18h00 de domingo). Sérgio Conceição fez a antevisão ao encontro este sábado.

Zaidu e Taremi cumprem o Ramadão: "Eu sou católico praticante, faço o meu jejum, porque estamos na Quaresma, e ontem fiz 20 quilómetros a correr em jejum. É verdade. Há valores que se levantam. Situações que passam para lá da falta momentânea de algum tipo de substância para estarmos mais fortes no jogo. Temos um departamento médico em que inclui o melhor nutricionista do mundo, o Vítor Hugo. Antes de começar o Ramadão, foi feita uma palestra com os jogadores, houve algum ajuste de horários. Está tudo planeado, não é por aí que eles poderão estar menos disponíveis para dar o seu contributo. Estão a mil por cento para o jogo. Mas não quer dizer que vão jogar."

Embate com o V. Guimarães: "Vai ser um jogo competitivo, é historicamente assim. Podem não estar tão bem como em outros anos, mas nestes jogos vem sempre ao de cima o fervor dos adeptos. É um jogo difícil. O Vitória está num bom momento, com jogadores interessantes e um treinador com um percurso interessante. Resta-nos saber disso e perceber também que temos qualidade e valia para ir a Guimarães ganhar o jogo."