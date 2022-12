Quase 3800 euros em multas para o FC Porto no jogo com o Chaves

Em causa o atraso no reinício da partida e a deflagração de engenhos pirotécnicos

O Conselho de Disciplina (CD) foi célere a apresentar o mapa de castigos relativos ao jogo do FC Porto em Chaves. Assim, os dragões foram multados num total de 3746 euros devido ao atraso no reinício do encontro da Taça da Liga (1836 €) e à deflagração de engenhos pirotécnicos (1910 €). Neste caso, o comunicado faz referência ao uso de três potes de fumo e de dois petardos por parte dos adeptos portistas.

No caso do atraso no início da segunda parte, uma reincidência dos portistas, é referido que "apesar de toda a insistência, por parte da equipa de delegados presente no jogo, para que tal não sucedesse, a 2ª parte do jogo iniciou-se com 4 (quatro) minutos de atraso, em virtude da demora da sociedade desportiva visitante - FC Porto SAD - no regresso ao relvado após intervalo. Para o referido atraso, não foi apresentada qualquer justificação, por parte dos responsáveis dessa sociedade desportiva".