Quaresma: "O FC Porto é diferente em tudo. No Benfica não estive nem quero estar"

Quaresma com o FC Porto no Estádio do Benfica

Excertos da entrevista de Ricardo Quaresma ao Porto Canal

A essência do FC Porto por comparação a outros clubes: "O FC Porto é diferente em tudo. No Benfica não estive nem quero estar, mas já estive no Sporting e sabes que é muito diferente. A cidade, a mentalidade, o ADN deste clube."

Um balneário de peso: "Primeira vez que entrei, estavas tu [Maniche], Costinha, Nuno Valente, Baía, Jorge Costa, Derlei...tinham acabado de ganhar a Liga dos Campeões, foi um choque. Cheios de moral e estatuto, receberam-me super bem. O nosso balneário era fantástico, mas havia jogadores que se transformavam dentro de campo. Jorge Costa, Costinha, o próprio Vítor. Se tivessem de sair lá de trás para te ir dar uma dura lá à frente, eles davam. E tu sentes isso. Não é por te chamar um nome dentro de campo que não gosto de ti. Se hoje em dia chamar um nome a um miúdo ele fica amuado. Levei muitas duras do Bicho [Jorge Costa], do Maniche. Mas chegávamos cá fora e estávamos bem. Tive grandes capitães dentro do FC Porto que nunca deixaram os jovens passar aquela linha."

Pressão constante: "A pressão que te metem não é de fim de semana a fim de semana, é no dia a dia. Vais ao supermercado levas com os adeptos. Estás a jantar, levas com os adeptos. Ganhes ou não, eles estão-te sempre a dizer 'tens de dar mais'. A adaptação é muito rápida."

Grande aprendizagem com um treinador: "Jesualdo foi o melhor treinador que eu tive até agora. O que mais me entendeu. O que não me compreendeu? Vamos passar à frente...Depois dos treinos chamava-me, conversava comigo, mostrava-me imagens do bom e do mau. Fez-me ver muita coisa. Não gosto de conversar muito com o treinador, mas gosto de sentir que faço parte daquilo que é importante para ele. Com o Fernando Santos, não era titular, mas sentia que era importante para ele. Não precisas de me estar sempre a bater nas costas para eu me sentir especial. O Jesualdo tinha essas coisas."