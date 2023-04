Excertos da entrevista de Paulo Ferreira ao programa "Hora dos Craques", apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal

Outra final se Mourinho tivesse ficado mais tempo no FC Porto: "Acredito que sim. Mas sabendo sempre que depois de um ano em que se ganhou tempo é sempre complicado repetir. Mas com a equipa que tínhamos, era possível. Quando ganhas uma liga dos Campeões, principalmente no FC Porto, que tem um sabor completamente diferente. E deu outra visibilidade, deu-nos a conhecer. Se ficássemos já todos nos conheciam e, se calhar, seria diferente a competir com equipas que podem gastar muito mais. Mas acredito que ajustando com um outro jogador seria possível."

A chegada ao FC Porto: "Quando fui para o FC Porto estava com algum receio, havia grandes nomes no clube - o Jorge Costa, o Paulinho Santos, Capucho, Baía - de como ia ser recebido. Eu, um miúdo, como ia ser recebido no balneário. Cheguei para a posição de um jogador com a mística do Secretário e ele ajudou-me bastante, deixou-me à vontade, fez-me crescer muito".

Leia também Vídeos O golaço de Fábio Martins na Arábia Saudita. Assista ao vídeo Na luta pela manutenção, o Al-Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel, foi hoje vencer no terreno do Al-Feiha por 3-0, triunfo precioso que, não o tirando da zona de despromoção, o mantém vivo na luta para permanecer no escalão principal. Em destaque esteve o médio português Fábio Martins, autor do segundo golo, aos 54 minutos, e da assistência para o terceiro de autoria do médio gabonês André Poko, aos 67.