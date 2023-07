Primeiro corte no plantel do FC Porto: quatro seguem para a equipa B

Quarteto foi o primeiro corte num grupo que tinha 33 nomes.

O sétimo dia de estágio do FC Porto no Algarve trouxe o primeiro corte de Sérgio Conceição no grupo. Uma etapa que já era expectável, dado que 33 jogadores tinham seguido viagem. Os médios Vasco Sousa e Ussumane Djaló e os avançados Abraham Marcus e Rui Monteiro rumaram para outra ponta do país, Melgaço, onde decorre o estágio da equipa B.

Neste quarteto, o contexto só é novidade para Djaló, que em 2022/23 foi apenas utilizado no escalão de sub-19 e tem agora uma oportunidade num nível acima, depois de uma semana que não deixou de ser produtiva para o desenvolvimento enquanto jogador. Por outro lado, entre os nomes que Conceição chamara do Olival, subsiste o lateral-direito Dinis Rodrigues, também porque João Mário ainda trabalha de forma condicionada e só resta Pepê para a posição.

Depois da goleada (4-0) ao Cardiff, no primeiro ensaio à porta aberta, o plantel teve o dia livre no Vale do Garrão. Não em termos absolutos, uma vez que todos tiveram de realizar algum trabalho de recuperação muscular, mas o suficiente para relaxarem e descomprimirem. Alguns aproveitaram para desfrutar com as famílias.