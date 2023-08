"Por aquilo que fez, acho que Romário Baró tem lugar praticamente garantido"

Tomás Esteves terminou a ligação ao FC Porto e é agora jogador do Pisa, do segundo escalão italiano. A O JOGO falou sobre alguns jogadores do atual plantel.

Além de ocuparem a mesma posição, Tomás e Rodrigo Pinheiro partilham uma sólida amizade. O jogador do Pisa valida o ex-colega no plantel principal do FC Porto e não esquece Romário Baró.

O Rodrigo Pinheiro está agora a trabalhar com o plantel principal. Que qualidades lhe destaca?

-As prestações dele na última época falam por si. Era sempre dos melhores, chegou a fazer alguns golos e assistências. É um lateral completo, forte fisicamente, intenso e inteligente. Quando foi promovido até brinquei com ele, disse-lhe que nem tinha avisado... [risos] Foi no dia da apresentação do FC Porto, ele explicou-me que foi uma surpresa, ninguém sabia.

E o Romário Baró, conquistou uma vaga no plantel?

-Por aquilo que fez nesta pré-temporada, acho que tem lugar praticamente garantido. Não digo que vá jogar sempre, mas esteve muito bem nos últimos jogos e isso faz com que mereça a vaga no plantel principal.

Miguel Veloso à imagem de Pepe

Na nova etapa ao serviço do Pisa, Tomás Esteves vai partilhar o balneário com um internacional português. Aos 37 anos, Miguel Veloso abraçou o projeto do clube da Serie B e o jovem lateral considera o compatriota "uma mais-valia", estabelecendo comparações com Pepe. "Cruzei-me com o Pepe no plantel principal do FC Porto e jogadores como ele e o Miguel são um acrescento para qualquer equipa, pela experiência que têm e pelo conhecimento que transmitem", explica.

Em relação à opção de voltar ao Pisa, Tomás aponta para a vontade que sentiu do lado transalpino. "Direção, jogadores, todos me fizeram sentir bem. É importante estar num sítio onde as pessoas te querem. A ideia do treinador [Alberto Aquilani] também ajudou e agora quero jogar o máximo de minutos possível e divertir-me em campo. Acredito na minha qualidade e no meu potencial. A nível coletivo, pensamos na subida à Serie A. Na última temporada estávamos a conseguir, até certo ponto, mas depois caímos e o objetivo gorou-se. Este ano queremos estar na luta até ao fim", frisa o ex-FC Porto, que está perto de debelar a lesão sofrida em maio. "Acredito que dentro de duas semanas estarei apto", remata.