"Pode dizer-se que é uma viagem para ver e pensar futebol. Embora aqui seja difícil..."

Mariano González, antigo jogador do FC Porto, em conversa com O JOGO, na quinta-feira, revelou que pretende ser treinador no futuro.

Mariano González, atualmente com 41 anos, arrumou as chuteiras há apenas seis meses para tentar ajudar, desde o banco, a equipa da sua cidade, o Santamarina, onde também jogava desde 2019.

A experiência foi curta por causa dos resultados, mas serviu para o antigo extremo do FC Porto convencer-se de que quer mesmo ser treinador. Por isso, marcou uma "visita de estudo" à Europa com passagens por Espanha, Portugal e Itália. No momento da conversa com O JOGO, na quinta-feira, ainda esperava conseguir passar no Olival para ver de perto como Sérgio Conceição trabalha.

Veio ao Porto matar saudades?

- Também, mas não só. Só deixei de jogar este ano e por isso não vim antes. Já estive em Espanha a ver uns jogos e a rever amigos, agora estou no Porto, vi o jogo com o Leverkusen e com um bocadinho de sorte ainda vou ver um treino. Já fui visitar o Museu... Depois vou para Itália ao Inter e à Fiorentina ver treinos e jogos. Pode dizer-se que é uma viagem para ver e pensar futebol. Embora aqui no Porto seja difícil isso [risos], por causa de todas vivências que tive, tenho reencontrado muitos amigos, inclusive os que estão fora do futebol.

Quer dizer que o futuro passa por ser treinador?

- Estou a planear isso, sim. Deixei de jogar para ser treinador da equipa da minha cidade e foi uma experiência boa. A equipa não conseguiu resultados e estive lá pouco tempo, mas foi uma experiência que serviu para ter mesmo a certeza de que quero ser treinador.