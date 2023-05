Plantel do FC Porto com dois dias de folga após vitória em Famalicão

FC Porto começa a preparar o jogo com o Vitória na terça-feira

Preparação para o jogo com o Vitória arranca na terça-feira.

Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga - este domingo e segunda-feira - ao plantel, depois da vitória por 4-2 em Famalicão, na ronda 33 do campeonato.

Às 16h00 da próxima terça-feira, os dragões irão começar a preparar a receção ao Vitória, último jogo do campeonato, em dia e hora anda por definir.

O triunfo em Famalicão, com um póquer de Taremi, reduziu, de forma provisória, para um ponto a diferença para o Benfica. Se as águias vencerem este domingo (20h30) o dérbi com o Sporting, sagram-se campeãs.