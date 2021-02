Pinto da Costa viu de perto o último treino do FC Porto antes do duelo com o Braga

Dragões contam com quatro nomes no boletim clínico.

Jorge Nuno Pinto da Costa foi presença de destaque na sessão de treino do FC Porto, este sábado, a última de preparação para o jogo de domingo em Braga, frente aos arsenalistas.

O presidente dos dragões acompanhou de perto o apronto orientado por Sérgio Conceição, antes de um jogo de cariz importante e já depois de ter estado com a equipa no Jamor, no duelo com o Belenenses (0-0). Pinto da Costa deixou o Olival pouco antes da conferência de imprensa do treinador.

Nanu fez apenas tratamento traumatismo cervical sofrido no duelo da 17.ª ronda e no ombro direito. Marcano (treino integrado condicionado), Mbaye (ginásio) e Otávio (tratamento) são os outros nomes presentes no boletim clínico portista.

O pontapé de saída do Braga-FC Porto, referente à 18.ª jornada da I Liga, está agendado para as 20h45 de domingo.