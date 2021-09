Pinto da Costa: "Contem sempre comigo, sem medo de programas de televisão e cartilheiros"

Declarações de Pinto da Costa no jantar de homenagem organizado pela Comissão de Apoio à Recandidatura.

"Disseram que, em tempo oportuno, tratariam da minha candidatura. Tempo oportuno, num mandato de quatro anos, não é o final do primeiro ano. Neste momento não podemos estar a pensar em recandidaturas, mas sim em pôr o FC Porto cada vez mais forte, seguro e coeso, cada vez mais como um símbolo da nossa cidade, da nossa região e como embaixador do País" disse esta quinta-feira à noite Pinto da Costa, no discurso que encerrou o jantar de homenagem organizada pela Comissão de Apoio à Recandidatura.

O presidente do FC Porto respondeu assim ao repto lançado, pouco antes, por um membro da comissão, que a dado momento referiu que "a comissão pensa em tempo oportuno apresentar a recandidatura.

"Não quero de maneira nenhuma estar a dividir a massa associativa. Às vezes, ouço críticas de pessoas que, fora do FC Porto, a anos de distância, pretendem lançar candidaturas. Não é o momento oportuno. Não é o momento de o fazer. Não podemos ter comportamentos que dividam a massa associativa. Em tempo oportuno, havemos de falar, conversar e ver o que é melhor para o FC Porto. Não é no final do primeiro de quatro anos que isso se pode verificar", disse ainda o presidente portista.

"Contem sempre comigo, a toda a hora, em qualquer momento, para estar ao serviço do FC Porto. Sem medo de nada. Sem medo de programas televisivos, nem de cartilheiros que vão tentar beliscar, às vezes, pessoas que não têm nada a ver com o assunto, apenas por serem minhas amigas. Manter-me-ei o mesmo. Sempre a lutar pelo FC Porto, sempre a respeitar os nossos adversários, a querer a união da massa associativa, dos seus adeptos. Todos nós temos a obrigação de pensar nos milhares de portistas que só no FC Porto encontram motivos para sorrir. Se pensarmos nisso, nós vamos procurar servir o FC Porto. Conto convosco com esse espírito, como podem contar comigo para essa finalidade. Saio sempre mais forte e convicto de que temos ainda muito para fazer no final destes convívios, em que pessoas como o Fernando Cerqueira, determinadas, obstinadas, têm como fundo o querer muito ao FC Porto. Levo muito orgulho disso. A sua amizade honra-me muito, sr. Fernando Cerqueira", concluiu o líder azul e branco.