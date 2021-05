Pinto da Costa: "Sérgio Conceição até pecou por defeito nas reclamações"

Texto de opinião assinado por Pinto da Costa na edição da Dragões, online desde este sábado

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, volta à arbitragem do Moreirense-FC Porto, da 29ª jornada da Liga NOS, desta feita no texto de opinião que assina, uma vez mais, na publicação do clube, Dragões.

"´É perfeitamente natural e justo que o nosso treinador, os nossos jogadores e os nossos adeptos tenham expressado uma grande insatisfação no final do jogo", pode ler-se, já depois do líder portista recordar o que foi escrito por jornalistas e comentadores sobre a arbitragem do jogo em Moreira de Cónegos, especialmente do árbitro Hugo Miguel e do VAR, António Nobre.

"No caso do Sérgio Conceição, até pecou por defeito nas reclamações, visto que só se queixou de dois penáltis, mas por se ter dirigido ao árbitro a dizer "Dois penáltis! Dois penáltis!" foi logo expulso, ou seja, foi vítima de mais um erro", acrescenta Pinto da Costa. Sobre o castigo de 21 dias a Sérgio Conceição, refere-se a "tempos sombrios".

"A censura de que foi alvo o nosso treinador, que depois até originou uma suspensão de 21 dias que vamos contestar em todas as instâncias que pudermos, tem mais a ver com os tempos sombrios anteriores a 25 de abril de 1974. Não abdicamos e não abdicaremos nunca do direito à indignação cunhado pelo saudoso Dr. Mário Soares", pode ler-se.