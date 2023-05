Pinto da Costa: "Enquanto forem permitidas cenas e comportamentos como ao adjunto do Casa Pia..."

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, à margem da cerimónia de receção na Câmara Municipal do Porto aos campeões europeus de hóquei em patins.

O que se pode fazer em relação às movimentações nos bancos de suplentes? "No jogo de ontem era fácil. Houve um adjunto que toda a gente viu que passou todo o jogo a provocar o nosso banco. Se tivesse havido uma ação disciplinar sobre esse elemento, não teria havido mais nada. Só que quando um elemento nosso se levante, como antes dessa confusão aconteceu com o engenheiro Luís Gonçalves, leva amarelo. Esse senhor [treinador adjunto do Casa Pia] esteve no banco, insultou toda a gente, criou problemas e o treinador do Casa Pia, que foi impecável, reconheceu isso mesmo. Esse senhor nem amarelo levou. Enquanto forem permitidas cenas e comportamentos como foi permitido ao adjunto do Casa Pia, não há possibilidades de melhorar."

As penalizações são curtas, não deveria haver outras multas? "As penalizações não são curtas, porque quando um treinador é penalizado, não só em termos financeiros, mas também em proibição de ir para os jogos, a penalização é dura, porque afeta o treinador e o próprio clube."