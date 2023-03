Pinto da Costa: "Campeonato? Tanta coisa vai acontecer até maio..."

FC Porto e Super Bock renovaram contrato de patrocínio, prolongando uma parceria que existe desde 1994. Pinto da Costa, presidente dos dragões, falou aos jornalistas à margem do evento, esta quinta-feira.

Pinto da Costa e a satisfação pela ligação com a Super Bock: "A empresa ajudou-me muito a mim, como presidente. De facto, só se sabe que a assinatura do contrato é boa quando se renova. Quando se tem uma parceria que se iniciou em 1994 e que em 2023 se renova, é sinal que estamos num bom caminho. É a cerveja que se vende mais em todo o mundo. Colocámos pela primeira vez o nome da Super Bock na Supertaça de 2009/2010. Até hoje, conquistamos mais 20 títulos com a equipa principal. Sempre confiámos um no outro. Quando se acrescenta a isso relações de amizade, para mim é uma felicidade."

Garrafa da Super Bock de cor azul e as contas do campeonato: "Cor azul? O importante é a cerveja ser boa. A cor da garrafa é indiferente. O azul é mais bonito, mas o que me interessa é que seja boa. Campeonato? Vamos jogar amanhã a primeira final. Tanta coisa vai acontecer até maio, feliz e infelizmente. Não estou a pensar no que vai acontecer em maio."

20 títulos desde a parceira com a Super Bock: "Os 20 títulos estão no museu, não estão aqui. Fazem parte da memória, mas temos de pensar no que temos de ganhar."

Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group:

"É com muito prazer que celebramos a ligação entre as duas marcas. É especialmente significativo para nós. Privilegiamos relações duradouras baseadas na confiança e na amizade. Somos duas marcas de referência nacional e internacional. Temos histórias de sucesso. Conquistámos 14 medalhas de ouro num dos eventos de classificação de cerveja."

Resultados desportivos podem influenciar valores e contrato: "Não vou mencionar detalhes sobre questões contratuais. São do foro restrito e não temos como norma divulgar esses detalhes. Em todo o caso, a grande diferença é que este novo contrato é válido até 2029. E mais não gostaria de referir."

Consumo de Super Bock: "Durante o ano de 2022, houve uma recuperação sensível. Os consumidores entenderam recuperar o tempo perdido. Todavia, desde o fim da pandemia, têm-se adensado as nuvens no horizonte. O contexto geopolítico não estava nos horizontes de ninguém. Fatores que introduzem prudência e contenção no comportamento das famílias. Não temos expectativa de grande crescimento e esperamos que não haja redução ou queda associada a este contexto colocado perante os consumidores."

Divulgação da marca através do percurso no FC Porto na Europa: "Percurso internacional do FC Porto é bem conhecido. A marca Super Bock está associada à equipa e ao clube. A marca beneficia do facto de o clube ser embaixador da marca do estrangeiro. Quando a equipa joga no exterior e vemos comuninades portuguesas que vivem lá fora e vibram com os momentos do futebol e do convívio associados. Para além disso, este papel de embaixador da marca também funciona para as comunidades locais por toda a Europa, onde o FC Porto tem espalhado sucesso internacional."