Pinto da Costa aborda mercado do FC Porto e destaca dois nomes

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, destaca o facto da SAD portista ter sido capaz de manter Luis Díaz e Otávio

Pinto da Costa volta a assinar um artigo de opinião na Dragões, publicação do FC Porto, não deixando de abordar na edição agora disponível, o que considera terem sido os "pontos positivos" do mercado de transferências, no que se refere à equipa treinada por Sérgio Conceição.

"O FC Porto contratou cinco jogadores - Fábio Cardoso, Wendell, Pepê, Grujic e Bruno Costa - e reforçou a profundidade do plantel em posições que o treinador considerava importante melhorar. Simultaneamente, teve capacidade para resistir ao assédio a alguns dos atletas mais requisitados pelos clubes mais poderosos financeiramente, como são os casos de Otávio e Luis Díaz, evitando assim diminuir a competitividade do plantel", começa por considerar.

A fechar este ponto, o presidente portista faz questão de destacar algumas das saídas, considerando que o FC Porto "emprestou jovens em que deposita grandes expectativas para o futuro, concedendo-lhes a oportunidade de jogarem mais e crescerem. Acredito que no arranque de 2021/22 estamos mais fortes do que no encerramento de 2020/21, e isso é obviamente positivo".