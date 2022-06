Pinto da Costa: "A banca portuguesa fechou as portas e tentou asfixiar os clubes"

Pinto da Costa entregou prémio a banco alemão

Pinto da Costa entregou o Dragão de Ouro de parceiro do ano a Heike Kemmner, administradora da Internationales Bakhaus Bodensee AG (IBB), um banco germânico que, na última gala, recebeu o prémio pelas mãos de Cristiano Faria, representante em Portugal. Para o presidente dos dragões, o IBB foi "precioso" para o FC Porto.

"Num momento em que a banca portuguesa fechou as portas e tentou asfixiar os clubes, foi o IBB que nos permitiu manter a atividade nesse período difícil", explicou o presidente, em declarações reproduzidas pelos meios dos dragões. "Fomos o primeiro cliente internacional do banco, que hoje tem dezenas, o que prova que tudo correu bem e levou-os a expandir por esse mundo fora", vincou o dirigente, para quem "as vitórias do FC Porto, de há uns anos para cá, têm sempre um bocadinho do IBB".

Da parte de Heike Kemmner, fica a "honra". "É a primeira vez que recebemos um prémio de um parceiro. Sendo o FC Porto, é maravilhoso. Aproveito para dar os parabéns pelo 30.º campeonato. Os nossos funcionários estão sempre a acompanhar a equipa na Liga dos Campeões", revelou.