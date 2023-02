Gustavo, de 9 anos, surpreendeu o ídolo Pepe na véspera de o capitão do FC Porto completar 40 anos. Desde as 7h00 à porta do Olival, o adepto e a mãe falaram com o central antes do treino dos dragões e, após a sessão de trabalho, foram recompensados com uma maior atenção por parte internacional português. Veja as imagens.

Leia também Vídeos Mural que junta Pinto da Costa, Sérgio Conceição e Pedroto está concluído. Ora veja O mural da autoria de PANT, que junta Pinto da Costa, Sérgio Conceição e José Maria Pedroto, junto ao Estádio do Dragão, está concluído. Ora veja o vídeo partilhado por Fernando Madureira, líder dos Super Dragões.