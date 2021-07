Pepê já trabalhou no Olival: as imagens do primeiro treino do reforço do FC Porto

Ex-Grémio terminou esta quarta-feira o período de quarentena e já treinou. Otávio e Evanilson apresentam-se na quinta-feira.

A espera de Pepê terminou. O primeiro reforço do FC Porto para 2021/22 começou, finalmente, a trabalhar com os novos companheiros de equipa, depois de 14 dias encerrado num hotel em São Félix da Marinha (Gaia), para cumprir o período de quarentena decretado pelas autoridades de saúde nacionais para viajantes provenientes do Brasil.

A presença do ex-Grémio de Porto Alegre no Olival era esperada esta manhã e, tendo em conta que vinha cumprindo um plano de treino enviado pela equipa técnica de Sérgio Conceição, apareceu já no relvado para matar saudades da bola.

O extremo, recorde-se, está dispensado de todas as formalidades relacionadas com a apresentação, como sucedeu com Fábio Cardoso e Bruno Costa, uma vez que a transferência foi oficializada em fevereiro e a primeira entrevista foi concedida no dia em que chegou (23 de junho), no interior da zona VIP do aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Quinta-feira será a vez de Evanilson e Otávio terminarem a respetiva quarentena e surgirem no centro de treinos. Ou seja, após ter arrancado a semana com 22 elementos, Conceição acabará com 26.